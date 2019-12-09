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На Украине заявили о 65 нападениях на журналистов в 2019 году

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С января 2019 года на Украине зафиксировали 65 случаев нападений на сотрудников СМИ. Об этом заявил глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко на своей странице в Facebook в понедельник, 9 декабря.

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В частности, в ноябре агрессию к журналистам проявляли пять раз. Томиленко отметил, что Киев, Киевская область, а также Тернополь и Николаев стали регионами, в которых чаще всего нападали на работников медиа.

В ноябре в Верховной раде Украины впервые за последние 10 лет начались слушания о нападении на журналистов.

В конце октября были зафиксированы 55 случаев нападения на украинских журналистов за 2019 год.

22 июля представитель миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине Илкка Канерва заявил, что украинские правоохранительные органы не всегда вовремя и в полном объеме реагируют на жалобы журналистов. По его словам, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена отсутствием надлежащего уровня безопасности для журналистов во время парламентских выборов на Украине, которые состоялись накануне.

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