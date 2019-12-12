Проверяй и пропускай: как журналист «Известий» попал в Киев

Обозреватель МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко оказался одним из первых российских журналистов, допущенных на этой неделе в Киев после обращения президента Украины Владимира Зеленского к представителям СМИ из РФ — «ручками, ножками, глазками» ощутить и посмотреть на ситуацию в стране. Как пояснил Алексей, он задался целью проверить на практике, насколько искренен был украинский лидер, приглашая российских журналистов к себе на родину. В этот раз украинские погранслужбы не подкачали, но будут ли пускать представителей СМИ из РФ в соседнюю страну на постоянной основе — пока не ясно.

Как известно, нога российского журналиста крайне редко ступала на украинскую территорию — по крайней мере официально — с весны 2014 года. Тогда бывший глава страны, а на тот момент кандидат в президенты Петр Порошенко выступил за недопуск репортеров из России к освещению выборов.

Испорченные политические отношения Киева с Москвой в пятилетку правления Порошенко сказались и на информационной картине: события в этой стране представлялись в российских СМИ — во многом справедливо — в преимущественно негативном ключе.

На это обратил внимание и нынешний украинский президент Владимир Зеленский, выразивший на этой неделе недовольство тем, как российские журналисты «из Москвы» рассказывают о событиях на Украине. И тут же пригласил их приехать в страну, чтобы реально оценить, что там в действительности творится.

Первыми принять приглашение решили сотрудники МИЦ «Известия»: 11 декабря в Киев прилетел обозреватель Алексей Лазуренко. Решение, по его словам, было принято практически сразу после слов Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Тут же были куплены и авиабилеты до Киева. Правда, через Ереван, поскольку места на прямой перелет из Парижа уже раскупили, а из Москвы, как известно, по милости всё того же Петра Порошенко самолеты не летают.

— Наша задача была четко понять, насколько приглашение Зеленского искреннее и настоящее, — рассказал «Известиям» Алексей. — К тому же я пять лет не видел Киева. Было интересно посмотреть, как изменился город. С конца нулевых я сюда ездил на выборы — парламентские и президентские. Но на выборы 2014 года я не попал — мне тогда отказали во въезде.

Фото: РЕН ТВ

На этот раз, по свидетельству коллеги, всё прошло достаточно спокойно. На паспортном контроле он прямо заявил, что приехал по следам пресс-конференции украинского лидера и его приглашения, прозвучавшего для всех российских журналистов.

— Нас отвели в сторону от паспортного контроля, провели дополнительный опрос минут на 20, и пришлось еще раз детально рассказать эту историю. После этого нас отправили в общую зону ожидания и спустя не более часа подошел сотрудник, отдал паспорта, сказал, что мы можем пройти паспортный контроль, мы заполнили декларацию, получили штамп и минуту спустя вышли из Борисполя, — резюмировал Алексей Лазуренко.

При этом он отметил: вопрос о посещении Крыма в аэропорту был задан в довольно лукавой манере — не утвердительно или отрицательно, а «Сколько раз вы бывали в Крыму?».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал пропуск журналиста «Известий» в Киев хорошей новостью. В позитивном ключе сей факт комментировали и другие российские официальные лица.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский мог бы не только пропустить российских журналистов на Украину, но и побеседовать с ними.

— Если, господин Зеленский, вы серьезно, сделайте что-то «не в теории, а на практике и в конкретные сроки», как вы любите, реализуйте свое приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать, — заявила дипломат.

По мнению Марии Захаровой, СБУ намеренно не пропускает репортеров из России, чтобы те не могли показать на российском телевидении украинскую действительность.

Как сообщила сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, корреспонденты этих медиа также приняли приглашение Владимира Зеленского.

Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко и вовсе предложил снять все запреты на въезд коллег из России, но лишь на пять дней — в качестве эксперимента. Более того, он выступил с инициативой организовать пресс-тур на подконтрольные Киеву территории Донбасса при условии, что его участники взяли бы на себя обязательства придерживаться журналистских стандартов.

При этом сама украинская журналистика далека от идеалов. Проблема в том, что многие местные СМИ, особенно во времена Петра Порошенко, неоднократно подвергались атакам националистов, если транслировали позицию, отличающуюся от официальной. А недавно, уже после прихода к власти Владимира Зеленского, гонения на вполне государственном уровне начались на каналы и ресурсы, которые связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Виктором Медведчуком.