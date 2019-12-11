Песков назвал пропуск журналиста из РФ в Киев вкладом в развитие отношений

Факт беспрепятственного пропуска на Украину российского журналиста Алексея Лазуренко является вкладом в налаживание атмосферы доверия между Киевом и Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 декабря.

«Это хорошая новость. И хороший знак того, что сдержанное слово вносит вклад в налаживание атмосферы доверия», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев. Пограничники лишь задали журналисту вопрос о цели визита. Лазуренко ответил, что намерен посетить украинскую столицу, где давно не был.

Российский журналист отправился в Киев после слов президента Украины Владимира Зеленского об освещении страны в российских СМИ. Он выразил недовольство тем, как представлена Украина в материалах российских медиа, и пригласил журналистов из РФ в республику.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского «не в теории, а на практике» обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью. Она напомнила, что на данный момент СБУ не пускает представителей СМИ из России, тем самым препятствуя освещению положения дел в стране.

11 декабря глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал отменить запрет на въезд российским корреспондентам на несколько дней и организовать для них пресс-тур на подконтрольные Киеву территории Донбасса. Официальной реакции от украинских властей на данную инициативу пока не последовало.