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В Союзе журналистов Украины призвали разрешить въезд корреспондентам из РФ

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Фото: пресс-служба Национального союза журналистов Украины
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Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко предложил разрешить российским журналистам въезд в страну на ограниченный срок. С такой инициативой он выступил в эфире телеканала «112 Украина» 11 декабря.

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«Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд на Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента (Украины. — Ред.) могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд», — цитирует Томиленко ТАСС.

Также он предложил организовать представителями российских СМИ пресс-туры на подконтрольные Киеву территории Донбасса, но только при условии, что будут соблюдены журналистские стандарты.

10 декабря после саммита «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство освещением событий на Украине российскими СМИ и пригласил журналистов из РФ в республику.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского «не в теории, а на практике» обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью. Она напомнила, что на данный момент СБУ не пускает представителей СМИ из России, тем самым препятствуя освещению положения дел в стране.

Ранее в этот день стало известно, что обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев после вопросов о цели визита.

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