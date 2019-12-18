Российским журналистам в Эстонии пригрозили уголовными делами

В Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не откажутся от работы на информационное агентство «Россия сегодня», сообщает «РИА Новости» в среду, 28 декабря, со ссылкой на пресс-службу агентства.

Сотрудникам Sputnik Estonia поступили письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, в качестве причины были названы санкции Евросоюза от 17 марта 2014 года, введенные против ряда физических и юридических лиц.

Вопрос о поступивших угрозах будет вынесен на Совете по правам человека (СПЧ), сказал исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский.

В пресс-службе «России сегодня» назвали сложившуюся ситуацию произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов, а также заявили о том, что планируют обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты права журналистов на профессиональную деятельность. Кроме того, в агентстве напомнили, что «Россия сегодня» не состоит ни в каких санкционных списках Евросоюза, пишет «Газета.ру».

Также в агентстве сообщили, что за последнее время были неоднократные случаи вызова сотрудников Sputnik Estonia со стороны спецслужб для проведения «профилактических бесед» с рекомендацией уволиться.

По словам главного редактора «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии. Пресс-служба «России сегодня» сообщила, что в конце октября эстонские филиалы международных банков заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса.

28 ноября стало известно, что негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas решил прекратить вещание RT на испанском языке в Боливии со 2 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отключение вещания RT в Боливии вызывает беспокойство у Москвы. По словам дипломата, эта ситуация настораживает, поскольку произошла вскоре после того, как 15 ноября работу телеканала прекратили в Эквадоре.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.