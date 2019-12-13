Журналиста Лазуренко занесли в базу «Миротворца»

Посетившего Киев журналиста «Известий» Алексея Лазуренко занесли в базу украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованного 13 декабря сообщения на ресурсе.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участие в попытках легализации оккупации автономной Республики Крым российскими захватчиками», — перечисляются на сайте причины внесения Лазуренко в список.

10 декабря стало известно, что обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев. Пограничники лишь задали журналисту вопрос о цели визита. Лазуренко ответил, что намерен посетить украинскую столицу, где давно не был.

Российский журналист отправился в Киев после слов президента Украины Владимира Зеленского об освещении страны в российских СМИ. Он выразил недовольство тем, как представлена Украина в материалах российских медиа, и пригласил журналистов из РФ в республику.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского «не в теории, а на практике» обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью. Она напомнила, что на данный момент СБУ не пускает представителей СМИ из России, тем самым препятствуя освещению положения дел в стране.

11 декабря глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал отменить запрет на въезд российским корреспондентам на несколько дней и организовать для них пресс-тур на подконтрольные Киеву территории Донбасса. Официальной реакции от украинских властей на данную инициативу пока не последовало.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и других граждан, называя их изменниками родины. Весной 2016 года портал опубликовал списки журналистов, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. «Миротворец» не является официальным ресурсом.