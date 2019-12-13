Зеленский не давал интервью российским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу, а просто ответил на вопрос одного из журналистов.

12 декабря сообщалось, что в эфире телеканала «Россия 1» выйдет первое полноценное интервью Зеленского российским СМИ.

По словам украинского лидера, после «нормандской встречи» в Париже в районе 1:30 ночи он в коридоре что-то ответил одной из журналисток, но не более.

«Я не давал интервью телеканалу «Россия». <…> Одна журналистка меня что-то спросила в коридоре, я ей ответил. Такое вот интервью. Там просто было много журналистов с разных стран», — сказал Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель также отметила, что не организовывала интервью Зеленского с журналистами из России.