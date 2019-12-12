Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Об этом 12 декабря сообщается на сайте «Вести.ру».

Отмечается, что беседу провел журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«Главное, что мы все начали общаться», — сказал украинский лидер в разговоре с журналистом ВГТРК в кулуарах саммита в «нормандском формате».

Полная версия интервью будет показана в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин».

10 декабря после саммита «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство освещением событий на Украине российскими СМИ и пригласил журналистов из РФ в республику.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского «не в теории, а на практике» обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью. Она напомнила, что на данный момент СБУ не пускает представителей СМИ из России, тем самым препятствуя освещению положения дел в стране. Кроме того, предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко отказывался общаться с журналистами из РФ, а также запретил вещание российских каналов на территории Украины.

Ранее в этот день стало известно, что обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев после вопросов о цели визита.

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошла 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. Саммит состоялся впервые за последние три года и длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.