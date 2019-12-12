Пресс-секретарь Зеленского не знала о его интервью российскому СМИ

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что не в курсе о его первом полноценном интервью российскому телеканалу.

«Я ничего об этом не знаю. Никакого интервью с ними я не организовывала», — цитирует Мендель LIGA.net.

12 декабря «Вести.ру» сообщили, что беседу с украинским лидером вел журналист «России 1» Павел Зарубин.

Полную версию интервью должны показать в воскресенье, 15 декабря, в программе «Москва. Кремль. Путин».

10 декабря в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже Зеленский пригласил журналистов из России на Украину. По его словам, там представители СМИ смогут лучше освещать события в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ напомнила украинскому лидеру, что СБУ не пускает представителей российских СМИ в страну, и призвала его обеспечить журналистам доступ на Украину.

11 декабря стало известно, что обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко пропустили в Киев. Также на Украину въехали съемочные группы других российских СМИ.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, если произошедшее «не казус, а новая линия украинских властей», то ее можно лишь приветствовать.