В погранслужбе Украины прокомментировали въезд в страну журналистов «Звезды»

Съемочная группа российского телеканала «Звезда», въехавшая на территорию Украины, при пересечении границы не указала цель прибытия. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает BBC News Украина со ссылкой на погранслужбу страны.

В этот же день на сайте телеканала был опубликован сюжет Дианы Сирази о поездке съемочной группы «Звезды» в Киев после заявления президента Украины Владимира Зеленского, который пригласил в страну российских журналистов. При въезде в Украину у них не возникло сложностей, несмотря на то что им пришлось лететь через Минск, сотрудница украинской таможни не поинтересовалась о цели визита.

В погранслужбе Украины в свою очередь заявили, что съемочная группа не сообщала о том, что они журналисты, а информации о запрете на въезд в отношении этих людей не было. В Службе безопасности Украины (СБУ) эту ситуацию пока не комментируют.

Ранее 11 декабря обозревателю МИЦ «Известия» Алексею Лазуренко удалось пересечь украинскую границу, несмотря на отсутствие аккредитации и, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на фоне «общего запрета и изгнания» российских медиа из Украины.

Журналист отправился в Киев после слов Зеленского об освещении Украины в российских СМИ. После саммита «нормандской четверки» 10 декабря лидер выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из РФ в страну.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского «на практике» обеспечить российским журналистам допуск на Украину и дать им интервью. В Союзе журналистов Украины также призвали отменить запрет на въезд российским корреспондентам на несколько дней и организовать для них пресс-тур на подконтрольные Киеву территории Донбасса. Официальной реакции от украинских властей на данную инициативу пока не последовало.