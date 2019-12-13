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Пушков обсудит с ОБСЕ угрозы российским журналистам на Украине

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков возмутился из-за угроз российским журналистам, прибывшим на Украину, и пообещал поднять этот вопрос в беседе с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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12 декабря стало известно, что съемочная группа телеканала «Звезда» беспрепятственно попала в Киев. Однако вскоре вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что журналистов могут привлечь к ответственности за проведение видеосъемки при пересечении границы без официального разрешения.

«Не успела Украина пустить журналистов ТК «Звезда» в Киев, как пошли угрозы в их адрес. Вице-премьер угрожает административными мерами, «Миротворец» вносит их в черный список. Такое запугивание нарушает их права», — написал 13 декабря Пушков в Twitter.

Сенатор также отметил, что намерен обсудить данный вопрос с представителем ОБСЕ по свободе слова Арлемом Дезиром.

12 декабря погранслужба Украины, комментируя ситуацию со съемочной группой «Звезды», заявила, что журналисты не сообщили о цели визита и о том, что работают в СМИ. Кроме того, информации о запрете на въезд в отношении этих людей не было.

В ходе саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российским журналистам следует приехать на Украину, чтобы увидеть ситуацию своими глазами и «лучше» освещать события.

На следующий день в страну смог попасть обозреватель МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Однако аккредитацию ему украинская сторона не дала.

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