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В Кремле прокомментировали пропуск журналиста «Известий» в Киев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Делать выводы о допуске российских журналистов на Украину по примеру обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко невозможно, однако сам факт его беспрепятственного пропуска является позитивным знаком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 декабря.

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Во время брифинга сотрудники прессы попросили представителя Кремля оценить сложившуюся ситуацию: Лазуренко пропустили на Украину, но представители администрации президента страны стараются игнорировать все запросы на аккредитацию съемочной группы на мероприятия.

Накануне, 11 декабря, Лазуренко удалось пересечь украинскую границу, несмотря на отсутствие аккредитации и, как сказал Песков, на фоне «общего запрета и изгнания» российских медиа из Украины.

Песков признал, что пока не может оценить развитие событий. В то же время он отметил, что журналисту удалось въехать на Украину «буквально на следующий день» после устного приглашения президентом республики Владимиром Зеленским представителей СМИ из России.

«Как дальше выстраивается работа — судить по одному дню об этом невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше. Наверное, есть смысл заранее какие-то направлять запросы. Я просто не знаю, как выстроена работа в офисе президента Украины со СМИ», — сказал Песков.

Также он выразил надежду, что визит Лазуренко в Киев ничем не будет омрачен.

По словам Лазуренко, вопрос о пропуске решался около полутора часов: 20 минут его допрашивали, в том числе о цели визита и посещении Крыма, еще не более часа обозреватель ожидал вынесения решения.

Журналист отправился в Киев после слов Зеленского об освещении Украины в российских СМИ. После саммита «нормандской четверки» 10 декабря он выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из РФ в страну.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Зеленского «на практике» обеспечить российским журналистам допуск на Украину и дать им интервью. В Союзе журналистов Украины также призвали отменить запрет на въезд российским корреспондентам на несколько дней и организовать для них пресс-тур на подконтрольные Киеву территории Донбасса. Официальной реакции от украинских властей на данную инициативу пока не последовало.

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