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На Украине допустили привлечение журналистов «Звезды» к ответственности

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Журналистов телеканала «Звезда» могут привлечь к ответственности за проведение видеосъемки при пересечении украинской границы без официального разрешения. Об этом 12 декабря заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Когда они будут уезжать из Украины, пограничники могут привлечь их к административной ответственности», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 12 декабря на сайте телеканала «Звезда» был опубликован сюжет Дианы Сирази о поездке съемочной группы в Киев после заявления президента Украины Владимира Зеленского, который пригласил в страну российских журналистов. При въезде на Украину у них не возникло сложностей, несмотря на то что им пришлось лететь через Минск. Сотрудница украинской таможни не поинтересовалась целью визита.

В погранслужбе Украины заявили, что при пересечении границы журналисты не указали цель прибытия, а информации о запрете на въезд в отношении этих людей не было.

После саммита «нормандской четверки» 10 декабря президент Украины выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из РФ в страну.

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