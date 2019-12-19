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Симоньян по-эстонски обратилась к главе Эстонии из-за угроз журналистам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд на эстонском языке и призвала не допускать ареста журналистов Sputnik Estonia.

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«Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд. Я не знаю, в курсе ли Вы действий силовых структур Вашей страны, которые угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу. Им был поставлен беспрецедентный ультиматум — уволиться из Sputnik до 1 января или готовиться к тюрьме», — сказано в обращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Симоньян призналась, что ей трудно представить, что в Эстонии «в нарушение всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму 30 журналистов».

По ее словам, отношения между Россией и Эстонией заслуживают того, чтобы стать лучше.

«Мы в курсе Вашей готовности к спокойному диалогу и ценим Вас за это. Нам, как и Вам, очень не хочется, чтобы за Эстонию было стыдно», — подытожила Симоньян.

Днем ранее стало известно, что российским журналистам в Эстонии пригрозили уголовными делами, если они не откажутся работать на информационное агентство «Россия сегодня», а в пресс-службе агентства заявили о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты права журналистов на профессиональную деятельность.

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