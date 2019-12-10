Российский посол заявил о закрытии темы выплат Эстонии за «советскую оккупацию»

Российская Федерация закрыла темы «аннексии территорий» и выплаты Эстонии компенсации за якобы «советскую оккупацию». Об этом заявил посол РФ в балтийском государстве Александр Петров.

По его словам, любые призывы к России о возвращении Эстонии якобы «аннексированных» территорий неприемлемы. То же самое касается требований к Москве о выплате неких сумм за «советскую оккупацию».

«Данные темы закрыты раз и навсегда», — заявил он во вторник, 10 декабря, журналистам «РИА Новости».

Призывы к выплатам несут ущерб межгосударственным отношениям, добавил дипломат, и ставят преграды на пути улучшения атмосферы и движения вперед.

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.

Ранее в тот же день спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть стране часть территории. При заключении договора о границе между государствами Россия захватила около 5% территории республики, полагает он.