Прямой эфир

Российский посол заявил о закрытии темы выплат Эстонии за «советскую оккупацию»

0
Фото: РИА Новости/Вадим Анцупов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская Федерация закрыла темы «аннексии территорий» и выплаты Эстонии компенсации за якобы «советскую оккупацию». Об этом заявил посол РФ в балтийском государстве Александр Петров.

Ущербный счет: почему Эстония требует от России компенсаций
Зачем в Таллине снова оценили потери от вхождения в состав СССР

По его словам, любые призывы к России о возвращении Эстонии якобы «аннексированных» территорий неприемлемы. То же самое касается требований к Москве о выплате неких сумм за «советскую оккупацию».

«Данные темы закрыты раз и навсегда», — заявил он во вторник, 10 декабря, журналистам «РИА Новости».

Призывы к выплатам несут ущерб межгосударственным отношениям, добавил дипломат, и ставят преграды на пути улучшения атмосферы и движения вперед.

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.

Ранее в тот же день спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть стране часть территории. При заключении договора о границе между государствами Россия захватила около 5% территории республики, полагает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский предложил вернуть границы 1721 года
Сенатор посоветовал Эстонии «не баловаться» с территориальными вопросами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019