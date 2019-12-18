Россия призвала ОБСЕ отреагировать на угрозы в адрес Sputnik Estonia

Россия призвала представителя ОБСЕ по СМИ Арлема Дезира отреагировать на угрозы в отношении Sputnik Estonia. Об этом в среду, 18 декабря, «РИА Новости» сообщил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, Москва на регулярной основе требует от офиса представителя ОБСЕ по СМИ публичной реакции на нарушение прав российских средств массовой информации, и сюжет со Sputnik Estonia полностью подпадает под эту категорию.

«Мы в контакте с офисом. Мы уже донесли наши озабоченности до офиса Дезира на этот счет. Держим ситуацию на контроле, будем отслеживать его реакцию», — заявил Буякевич.

Ранее в этот же день стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не откажутся от работы на информационное агентство «Россия сегодня». Им поступили письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, в качестве причины были названы санкции Евросоюза от 17 марта 2014 года, введенные против ряда физических и юридических лиц.

В пресс-службе «России сегодня» назвали сложившуюся ситуацию произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов, а также заявили о том, что планируют обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты права журналистов на профессиональную деятельность.

20 ноября Национальный совет по электронным СМИ Латвии приостановил трансляцию девяти российских телеканалов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, данные действия являются грубым нарушением международного права и зачисткой информационного пространства «от альтернативных, а может быть, неугодных точек зрения».

30 ноября дипломат заявила, что российские СМИ преследуются в прибалтийских странах за историческую правду. К своему посту в Facebook она прикрепила публикацию Sputnik об открытии в Москве выставки архивных документов о преступлениях эстонских карателей в годы Второй мировой войны на оккупированной Псковщине.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Под них попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.