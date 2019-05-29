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В сейме Латвии предложили усилить контроль за российской прессой

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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На заседании сейма Латвии прозвучало предложение усилить контроль за распространением российской прессы. Его озвучил глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс.

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Доля российских изданий в Латвии — около 7,8% от общего числа проданных газет и журналов. Наибольшей популярностью пользуются кроссворды и журналы о хобби. Однако Колс заявил, что опасается присутствия информации, угрожающей госбезопасности, даже в развлекательных изданиях, передает «РИА Новости».

Руководитель комиссии по безопасности сейма Латвии Марис Кучинскис назвал проблему угрозы от российской прессы «притянутой за уши».

Представители Службы госбезопасности и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, присутствовавшие на заседании, заявили, что никаких жалоб от общественности по поводу незаконных посланий в российских изданиях пока не поступало, однако признали, что у них не хватает ресурсов на полный мониторинг российской прессы, только на частичный.

28 мая шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку, с формулировкой «угроза национальной безопасности». По словам Касема, ему закрыли въезд в Литву на пять лет.

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