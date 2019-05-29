В сейме Латвии предложили усилить контроль за российской прессой
На заседании сейма Латвии прозвучало предложение усилить контроль за распространением российской прессы. Его озвучил глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс.
Доля российских изданий в Латвии — около 7,8% от общего числа проданных газет и журналов. Наибольшей популярностью пользуются кроссворды и журналы о хобби. Однако Колс заявил, что опасается присутствия информации, угрожающей госбезопасности, даже в развлекательных изданиях, передает «РИА Новости».
Руководитель комиссии по безопасности сейма Латвии Марис Кучинскис назвал проблему угрозы от российской прессы «притянутой за уши».
Представители Службы госбезопасности и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, присутствовавшие на заседании, заявили, что никаких жалоб от общественности по поводу незаконных посланий в российских изданиях пока не поступало, однако признали, что у них не хватает ресурсов на полный мониторинг российской прессы, только на частичный.
28 мая шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку, с формулировкой «угроза национальной безопасности». По словам Касема, ему закрыли въезд в Литву на пять лет.