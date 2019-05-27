«Би-би-си» обвинили в предвзятости при освещении выборов в Европарламент

Сторонники партии Brexit в Великобритании обвинили вещательную корпорацию Би-би-си в предвзятости во время освещения выборов в Европарламент, которые завершились в воскресенье, 26 мая.

По их мнению, телерадиокомпания акцентировала внимание на высоких показателях поддержки избирателями «Зеленых» и «Либеральных демократов», игнорируя победу партии Brexit и ее лидера Найджела Фаража, пишет 27 мая Daily Mail.

В свою очередь в Би-би-си заявили, что освещали выборы честно и беспристрастно.

«У партии Brexit явная победа, либерал-демократы на втором месте — было нашим главным сообщением», — цитирует газета заявление вещательной корпорации.

Ранее 27 мая сообщалось, что сформированная в январе этого года партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент (ЕП) в Великобритании. По предварительным данным, она получает свыше 31%. На втором месте оказались «Либеральные демократы» (21%).

В европейских странах с 23 по 26 мая прошли выборы в Европарламент — законодательный и представительный орган Евросоюза. По предварительным результатам, христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП) и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД) сохранили первое и второе места по числу мандатов. Однако впервые за четверть века они потеряли суммарное большинство кресел в 751-местном парламенте.