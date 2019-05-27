Бывшего мэра Риги Ушакова избрали в Европарламент

Отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент (ЕП). Политик возглавил список партии «Согласие».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК Латвии, вместе с Ушаковым в Европарламент также избран бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс.

В выборах приняли участие 246 кандидатов от 16 политических партий Латвии, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что голосование в стране состоялось еще 25 мая, но ЦИК не имела права публиковать результаты до закрытия последних участков в Евросоюзе (ЕС).

Ранее представитель ЕП рассказал журналистам, что в среднем по ЕС явка на выборы составила 51%, это рекордный показатель за последние годы.

Европарламент — законодательный и представительный орган Евросоюза, избираемый гражданами стран-членов ЕС напрямую.