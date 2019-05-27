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Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент

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Фото: РЕНEUTERS/Hannah McKay
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Сформированная в январе этого года Партия Brexit, возглавляемая бывшим председателем Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджелом Фаражем, лидирует на выборах в Европарламент (ЕП) в Великобритании.

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По предварительным данным, она получает 31,9% голосов, сообщает в понедельник, 27 мая, «Би-би-си». На втором месте оказались «Либеральные демократы» (21%).

При этом правящая Консервативная партия набирает лишь 8,7%. По сравнению с предыдущими выборами в ЕП, которые состоялись в 2014 году, ее поддержка упала почти на 13%. Тогда за консерваторов проголосовали 23,1% избирателей — третий результат. Таким образом, нынешний показатель — худший для тори за всю историю участия Соединенного Королевства в европейских выборах.

Поддержка Лейбористской партии, основного оппонента консерваторов, также снизилась. Ее предварительный результат составляет 15,3% (24,4% в 2014 году).

Явка избирателей по предварительным данным составляет 37%. Это на 1,6% больше, чем в 2014 году.

Ранее были оглашены предварительные результаты выборов в Европарламент. На первое место выходит крупнейшая в ЕС правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП). Она может получить 173 места (23%), за ней следует «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» — 147 мандатов (19,6%). Таким образом, этим политическим силам пока не удается сформировать большинство в ЕП, им понадобится коалиция с другими фракциями.

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