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Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Вильнюсе

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Фото: twitter.com/Марат Касем
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Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.

«Задержан с формулировкой «угроза национальной безопасности», — рассказал журналист по телефону «РИА Новости».

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По словам Касема, ему закрыли въезд в Литву на пять лет.

В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Например, в сентябре 2018 года во Франции был опубликован доклад, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. Спустя полгода, в январе 2019-го, Немецкий союз журналистов призвал надзорные органы Германии не выдавать RT Deutsch лицензию на вещание.

К гонениям на российские СМИ подключились и страны Балтии. Так, в октябре 2018 года главреда русскоязычного портала NewsBalt Андрея Выползова не пустили в Латвию. Летевшего из Калининграда журналиста задержали на границе.

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