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Эксперт предложил создать кодекс этики чиновников после инцидента с журналистом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков предложил создать кодекс этики чиновников. С таким предложением он выступил после нападения на журналиста в Хакасии.

«Проблема хамского поведения госслужащих, к сожалению, никуда не делась, на это часто обращают внимание граждане, это часто попадает в СМИ. Нам необходим реально работающий, отвечающий современным реалиям кодекс этики чиновников», — цитирует Цветкова ТАСС в понедельник, 27 мая.

Он добавил, что документ должен носить не рекомендательный, а обязательный характер, поскольку угроза привлечения к ответственности заставит чиновников тщательнее следить за своим поведением с гражданами и журналистами.

«И очень важно рассматривать поведение того или иного госслужащего на комиссии по этике в присутствии заявителя. Тогда это будет эффективно», — отметил Цветков.

Комментируя видео, на котором запечатлено нападение главы одного из районов Хакасии на журналиста, Цветков подчеркнул, что этого ролика достаточно, чтобы чиновник больше не занимал свою должность и не работал на руководящих постах на государственной службе.

Как сообщалось ранее 27 мая, глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев набросился с кулаками на репортера телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. Журналист готовил сюжет о кoррупционной составляющей в деятельности Зайцева и попытался поговорить с главой муниципального образования. Недовольный этим чиновник толкнул репортера и повалил на пол. Инцидент был запечатлен на видео.

По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиoнальной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Партия «Единая Россия» извинилась перед журналистами за действия состоящего в ней Зайцева.

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