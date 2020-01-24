Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

Умер исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус на своей странице в Twitter в пятницу, 24 января.

«Глубоко опечален и разбит горем из-за внезапной кончины моего коллеги и друга доктора Питера Саламы, исполнительного директора ВОЗ. Выражаю глубочайшие соболезнования и соболезнования семье Пита, друзьям и коллега», — написал Гебрейсус.

Он отметил, что Салама присоединился к ВОЗ в 2016 года. До этого Салама работал в ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Гебрейсус отметил профессионализм, целеустремленность и сочувствие своего коллеги. Он добавил, что ему было действительно приятно работать с ним и его будет очень не хватать.

Соболезнования по поводу смерти Саламы появились и в официальном Twitter ВОЗ. Пост гласит: «Слова не могут выразить нашу скорбь. Мы скорбим вместе с семьей доктора Саламы в это трудное время».

Добавлю, что сейчас ключевой задачей ВОЗ является консолидация сил по борьбе с распространяющимся коронавирусом из Китая.

24 января организация рекомендовала всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме.