В ВОЗ рассказали о масштабах заболеваемости корью в мире

За 2018 год от кори умерло больше 140 тыс. человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 5 декабря.

Показатели заболеваемости выше всего были в Демократической Республике Конго (ДРК), Либерии, Мадагаскаре, а также Сомали и Украине.

«На долю этих пяти стран пришлась почти половина всех случаев кори в мире», — сказано в сообщении.

Рекордное количество случаев заболевания за последние 25 лет было зарегистрировано в США, а четыре страны Европы — Албания, Чехия, Греция и Великобритания — утратили статус стран, элиминировавших корь.

Отмечается, что большинство случаев с летальным исходом приходится на детей младше пяти лет. У переболевших младенцев могут быть осложнения в виде пневмонии и энцефалита, а также пожизненная инвалидность из-за необратимых поражений головного мозга, слепоты или потери слуха.

По данным минздрава Украины от 12 августа, с начала года в стране заболели корью 57,1 тыс. человек, 18 из них умерли. При этом за неделю — с 28 июля по 9 августа — заразился 261 человек, в том числе 93 ребенка. Власти настоятельно просили не отказываться от прививок и не пропускать вторую дозу вакцинации.

В марте детский фонд ООН ЮНИСЕФ поставил Украину на первое место в мире по уровню заболеваемости корью в 2018 году.