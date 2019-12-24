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В Гидрометцентре рассказали о вероятности снега на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Центральном регионе России и в Москве в ближайшую неделю сохранится аномально теплая погода, рассказал директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев в интервью РЕН ТВ.

По его словам, плюсовые температуры обусловлены приходом теплого воздуха с юго-запада, со стороны Средиземного моря. Снижение температур будет происходить постепенно, отметил синоптик.

«Если говорить про ближайшие дни, на этой неделе температура в Центральном районе пойдет потихонечку вниз. Сегодня температура сильно аномальная +6-8 градусов. <…> в среду +2-4 (и ночью, и днем). Если посмотреть еще дальше, на конец недели, то температуры днем уже слабоположительные, а ночью -2 и -3 (до +2 в городе). Осадки: до конца дня еще не исключены», — указал Киктев.

Специалист добавил, что прогноз на новогоднюю ночь неблагоприятный, однако снег вероятен.

«Потому что прогнозы по дням более уверенно достреливаются дней на пять, а дальше их информативность падает. Но тем не менее с достаточно высокой вероятность будут слабоотрицательные температуры. В осадках, которые будут в конце недели и в начале будущей, будет больше снежной фазы», — сказал Киктев.

23 декабря сообщалось, что в понедельник воздух в Москве прогрелся до +6,2 градуса, побив температурный рекорд за 140 лет метеонаблюдений.

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