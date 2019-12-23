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Температура в Москве побила рекорд 140-летней истории метеонаблюдений

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В понедельник, 23 декабря, воздух в Москве прогрелся до +6,2 градуса, побив температурный рекорд за 140 лет метеонаблюдений.

«(Это) на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году», — цитирует «Интерфакс» сообщение столичного метеобюро.

Синоптики отметили, что это уже третий температурный рекорд с начала зимы. 18 декабря столбики термометров показывали +5,6 градуса, а 19 декабря +6,5.

В целом средняя температура в декабре превысила норму на 6,5 градуса.

Во вторник в Москве ожидается от +4 до +6 градусов. Плюсовые температуры сохранятся в столичном регионе до конца недели.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что из-за теплой зимы в Московской области вновь появились комары. Насекомых заметили на прошлой неделе в Серпухове.

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