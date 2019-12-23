В московский регион из-за зимнего тепла вернулись комары

Комары вновь появились в Московской области из-за теплой зимы. Об этом 23 декабря сообщает портал Oka.fm.

Насекомых заметили в регионе на прошлой и наступившей неделе. В настоящее время, по оценкам синоптиков, температура воздуха в столице превышает норму на 12 градусов. Вместе с тем случаи появления комаров единичны, но они фиксируются, в частности, в подмосковном Серпухове.

Предположительно, пишет НСН, кровососущие могли перебраться в квартиры из подвалов. Вместе с тем эти насекомые погибают при температуре -2 градуса, и с первыми заморозками они исчезнут. Это, ориентировочно, произойдет уже во второй половине недели.

23 декабря в столице зафиксировали около +8 градусов тепла. Прошлый рекорд был установлен в 2015 году, когда воздух в этот день прогрелся до +6 градусов.