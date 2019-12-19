Абсолютный рекорд по теплу установлен в Москве в среду

В Москве побит температурный рекорд для 18 декабря. Воздух в столице прогрелся до 5,4 градусов тепла к вечеру среды, сообщается на сайте Гидрометцентра. Данный показатель бьет абсолютный рекорд по теплу, зафиксированный на трех столичных метеостанциях в 1886 году. В тот год температура 18 декабря поднялась до 5,3 градусов тепла.