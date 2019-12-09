Синоптики рассказали о возвращении морозов в Москву

Холодный атмосферный фронт придет в Центральную Россию в среду, 11 декабря, он принесет с собой мокрый снег.

По данным синоптиков, в понедельник и вторник температура в столице будет плюсовой, после чего в городе может выпасть снег. Специалисты предупреждают о гололедице.

Начиная со среды температура воздуха начнет опускаться, похолодает до минус 8 градусов.