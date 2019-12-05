Москвичам пообещали морозы до -36°C

Москвичей напугали холодами до -36. Сильные морозы ожидаются в новогоднюю ночь. По крайней мере, об этом свидетельствует сайт «Гисметео». Но глава Гидрометцентра такой прогноз не подтверждает. Пока точно понятно, что до середины следующей недели в столице будет держаться тёплая погода — на пять градусов выше нормы.