Синоптики рассказали о новогодней погоде

Синоптики предупредили: погода в новогоднюю ночь будет нестабильной из-за так называемых температурных качелей. Пройдет небольшой снег и похолодает до –9 градусов.

Впрочем, метеорологи не исключают и оттепель. Вполне возможно, что москвичей погода порадует и новогодними сугробами. В первый день января будет не холоднее –5.