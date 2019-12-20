Вильфанд назвал 2019 год самым теплым в Москве за время наблюдений

Уходящий год может побить все рекорды по теплу за историю метеонаблюдений в России. Об этом 20 декабря заявил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Среднегодовая температура в Москве наверняка станет одной из самых высоких. С большой вероятностью (этот год) на первое место выйдет», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что 11 месяцев 2019 года уже стали самыми теплыми в истории Москвы. Вильфанд добавил, что в России в целом нынешний год будет одним из самых теплых за все время постоянных метеорологических наблюдений (с 1879 года).

Ранее в тот же день и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю, поскольку в ближайшие пять-семь дней температура воздуха в столице будет доходить до шести градусов выше нуля.