Названы погодные явления, чаще других угрожавшие россиянам в 2018 году

Сильные осадки, штормовой ветер, заморозки, а также неудачное совпадение нескольких негативных погодных факторов стали самыми частыми и опасными погодными явлениями в 2018 году. Об этом сообщается в государственном докладе «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году», который имеется в распоряжении «РИА Новости».

Согласно документу, в 2018 году зафиксировано 1040 опасных погодных явлений, что на 14,7% больше, чем в 2017 году. Из всех опасных явлений 465 явлений нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения.

Наиболее часто от опасных погодных явлений страдает Сибирь, на втором месте Южный федеральный округ, за ним следует Дальний Восток. При этом меньше всего опасностей грозит Центральному федеральному округу и северо-западу страны.

В докладе также отмечается, что природные катастрофы случаются в период с мая по август.

Госдоклад о состоянии водных ресурсов выходит ежегодно и отражает информацию о положении дел в предыдущем году.

16 декабря синоптики рассказали о погоде в России в январе. Например, на юге европейской территории, в Поволжье, на востоке Центрального округа, на Урале (за исключением Челябинской области) будет теплее обычного. Выше нормы ожидается температура в Хабаровском крае, Амурской области, на севере Сибири и западе Якутии.

14 декабря и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в европейской части России. Это, по мнению синоптика, связано с поступлением теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.