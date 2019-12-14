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Вильфанд назвал причину аномального потепления в европейской части России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Аномальное потепление в европейской части России связано с поступлением теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря. Об этом в беседе с RT рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 14 декабря.

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Синоптик отметил, что если раньше наблюдалось климатическое «отставание» примерно на месяц, то сейчас оно увеличится до полутора месяцев. Температура воздуха в центре европейской части страны превысит норму на 7–8 градусов.

«Дневная температура будет положительной начиная с завтрашнего дня — +1…+3°С. А в начале следующей недели вплоть до четверга ожидается дневная температура +2…+5°С, а ночная — 0…+1°С», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что солнечные лучи «не играют никакой роли» в потеплении, поскольку их энергия сейчас минимальна.

«Дата солнцестояния наступит через неделю. Поэтому солнце, находясь над горизонтом, никак не влияет на температуру. Поэтому практически нет суточного хода, и температура днём и ночью будет почти одинаковая», — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, похолодание наступит на следующей неделе в пятницу.

Ранее в субботу Гидрометцентр сообщал об аномальной погоде в европейской части России. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 5–8 градусов. Такая погода больше характерна для ноября, нежели декабря.

Наибольшее отклонение от нормы будет в Ненецком автономном округе и Республике Коми: вместо 30-градусных морозов там всего от 10 до 15 ниже нуля, днем минус 3–8, а местами и вовсе оттепель.

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