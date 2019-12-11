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Специалист рассказал о сближении климатов Москвы и Европы

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Уже к середине века в Москве могут установиться малоснежные и теплые зимы, похожие на те, что проходят в Восточной Европе. Об этом 11 декабря заявил кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.

«Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лето сильно жарче у нас не становится, а зимы ощутимо теплеют. В Европе это не так заметно, потому что они и были бесснежными. Можно говорить о сближении климатов, мы движемся к тому, что у нас снега зимой будет меньше. Можно нас приравнивать к Восточной или Центральной Европе, где у них есть снежочек, но его мало. Можно говорить о сближении к середине века, но у нас ни к 2050-му, ни к 2100-му бесснежной зимы не будет», — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что сближение климатов происходит гораздо более медленными темпами, чем кажется, однако за последние 70 лет, по его словам, отопительный период в Москве сократился на 15–20 дней. Константинов добавил, что общее потепление будет сопровождаться не только повышением средних температур, но и увеличением числа опасных явлений.

Ранее, 10 декабря, в центре погоды «Фобос» сообщили о том, что температура воздуха на данный момент превышает климатическую норму более чем на 4 градуса, а постоянный снежный покров в Москве установится в конце декабря.

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