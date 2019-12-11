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Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 декабря

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Москве в среду, 11 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем погода в Москве будет колебаться от нуля до +2 градусов. Несмотря на облачность с прояснениями, осадков москвичам ждать не стоит.

Синоптики передают северный ветер 3-8 м/c и атмосферное давление в пределах нормы — 751 мм ртутного столба.

К ночи столбик ртутного столба опустится до -3 градусов, а ветер поменяет свое направление на юго-восток, отмечает «Газета.ру».

Ранее, 9 декабря, исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о похолодании в Москве с 12 декабря.

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