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Синоптики назвали самый теплый день в Москве с начала зимы

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Понедельник, 9 декабря, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Об этом 10 декабря сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным метеорологов, среднесуточная температура составила +3,4 градуса, что соответствует 24 октября. Днем воздух прогрелся до +4,4 градуса, в ночное время температура сохранила положительный показатель в +2,2 градуса, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что накануне в столице прошли небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а фактическая температура воздуха превысила привычные показатели на 8,2 градуса, пишет «Газета.ру».

Вместе с тем, как уточняет RT, уже в вечерние часы 11 декабря в город придет похолодание. В дневные часы столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов, а вечером — до –1…–3 градусов. Небольшой мороз ожидается 12 и 13 декабря, ночью похолодает до –3…–5 градусов, днем — до –2 градусов. В период со среды до субботы включительно благодаря антициклону в столице установится солнечная сухая погода.

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