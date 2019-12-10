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Снежный покров в Москве установится в конце декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Снежный покров в Москве установится не ранее третьей декады декабря. Об этом 10 декабря сообщили в центре погоды «Фобос».

«Исходя из имеющихся «теплых» прогнозов на оставшуюся часть декабря, можно с большой долей уверенности говорить о том, что появление постоянного снежного покрова в Москве текущей зимой станет одним из самых поздних в истории, и состоится не ранее начала третьей декады декабря», — говорится в сообщении.

На данный момент, температура воздуха превышает климатическую норму для декабря более чем на 4 градуса. Средняя дата установления постоянного снежного покрова в Москве приходится на 26 ноября.

Ранее 10 декабря в центре погоды «Фобос» сообщили, что в среду, 11 декабря, в Центральную Россию придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой мокрый снег.

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