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Синоптики рассказали о возвращении морозов в Москву

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Холодный атмосферный фронт придет в Центральную Россию в среду, 11 декабря, он принесет с собой мокрый снег. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в понедельник и вторник температура в столице будет плюсовой, после чего в городе может выпасть снег. Специалисты предупреждают о гололедице.

Начиная со среды температура воздуха начнет опускаться, похолодает до минус 8 градусов. «В период со среды до субботы включительно благодаря антициклону будет светить солнце, подсохнет — обойдется без осадков, но за счет продолжительных декабрьских ночей усилится выхолаживание приземного воздуха», — отмечают синоптики.

Затем атлантический циклон принесет в город снеговые тучи и повышение температуры.

6 декабря и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снегопад в новогоднюю ночь в Москве будет с вероятностью 34%, точнее можно будет спрогнозировать не ранее чем за пять дней до праздника.

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