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Минувшая осень в Москве стала третьей по теплоте в истории наблюдений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Осень 2019 года в Москве заняла третье место по теплоте в истории метеорологических наблюдений после показателей 1938 и 1974 годов. Об этом во вторник, 3 декабря, заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, в Северном полушарии прошедшая осень стала самой теплой.

«В России она только замыкает десятку, хоть в Москве эта осень и стала третьей по теплу», — цитирует Макарову ТАСС.

2019 год с учетом прогнозируемых в текущем декабре «положительных аномалий» температур может стать самым теплым в России и Москве.

2 декабря RT сообщал, что синоптики портала «Метеоновости» признали осень текущего года второй по теплоте за всю историю метеонаблюдений. Климатическая норма была превышена на 2,8 градуса.

Ранее 3 декабря Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в московском регионе с утра 4 декабря и до утра 6 декабря из-за метели, ветра и гололедицы.

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