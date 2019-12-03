Синоптики предупредили о сильном ветре и гололедице в Москве

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в московском регионе с утра 4 декабря и до утра 6 декабря из-за метели, ветра и гололедицы. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По словам специалистов, погода является потенциально опасной, ожидается порывистый ветер. Предупреждение будет действовать с 4 декабря с 9:00 до 9:00 6 декабря, отмечает агентство городских новостей «Москва». Помимо сильного ветра в столичном регионе ожидается метель 4 декабря с 9:00 до 21:00.

В связи с ухудшением погоды граждан просят быть осторожнее на дорогах и обходить стороной деревья и шаткие конструкции, уточняется на сайте kp.ru.

Потенциально опасные метеоусловия также прогнозируются 4 декабря в Белгородской, Смоленской, Владимирской, Тульской и Ярославской областях. Также «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Ивановской и Тамбовской областях до четверга, 5 декабря, передает RT.

2 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в начале декабря в Москве и Подмосковье ожидается теплая облачная погода с плюсовыми показателями.