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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил Гидрометцентр России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте службы.

Отмечается, что такой уровень опасности вызван гололедицей. Предупреждение будет действовать до 12:00 9 декабря, уточняет «Газета.ру».

Ранее в этот день синоптики рассказали о погоде на 8 декабря. Днем в столице температура воздуха прогреется до 2 градусов тепла, в ночное время может похолодать до -1 градуса. В Подмосковье днем местами может потеплеть до 3 градусов, а ночью температура будет колебаться от 2 до 3 градусов мороза.

Ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

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