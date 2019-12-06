Гидрометцентр пообещал россиянам «красную декаду» в декабре

Температура на большей части территории России в ближайшие 10 дней будет выше нормы на 12–14 градусов, сообщил и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, красный цвет, которым обозначаются значительные положительные температурные аномалии, займет огромные площади на карте страны.

«И в Западной Сибири, и Средней Сибири, и на востоке европейской территории страны», — приводит его слова «РИА Новости».

Вильфанд уточнил, что температура на этих территориях превысит норму на 12–14 градусов.

Ранее, 4 декабря, Вильфанд сообщил, что на протяжении зимы в России холодная погода будет чередоваться с теплой. В первые зимние дни погода будет «климатически правильной», когда ночью столбики термометров опускаются до 4–6 градусов мороза, по области — до 8–9 градусов. Во второй половине настанут климатические чередования, отмечал он.