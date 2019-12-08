Синоптики рассказали о погоде в Москве на 8 декабря

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает гостей и жителей столичного региона в воскресенье, 8 декабря.

Днем в Москве температура воздуха прогреется до 2 градусов тепла, в ночное время может похолодать до минус 1 градуса. В Подмосковье днем местами может потеплеть до 3 градусов, а ночью температура будет колебаться от 2 до 3 градусов мороза, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба. Из-за гололедицы в Москве до 9 декабря будет действовать желтый уровень опасности.

6 декабря и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снегопад в новогоднюю ночь выпадет с вероятностью в 34%, точнее можно будет спрогнозировать не ранее, чем за пять дней до праздника.