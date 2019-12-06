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В Гидрометцентре оценили вероятность снегопада на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снегопад в новогоднюю ночь выпадет с вероятностью в 34%, точнее можно будет спрогнозировать не ранее, чем за пять дней до праздника. Об этом сообщил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 6 декабря.

По его словам, такая вероятность снега сохраняется последние 20 лет. Ровно столько приходится на отсутствие снегопада, а остальное — на дождь и мокрый снег. Возможна и бесснежная ночь, как это было в 2006 и 2017 годах.

«Что будет, абсолютно неизвестно, так что нам тоже интересно», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Вильфанда, последние 11 месяцев текущего года фиксировалась самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений в России. Согласно прогнозам, столбики термометров в декабре поднимутся выше климатической нормы на 40%. Поэтому именно 2019 год, вероятнее всего, будет признан самым теплым с 1879 года.

Вильфанд пообещал россиянам в декабре «красную декаду» — температура будет выше нормы на 12–14 градусов. В целом зимой холодная погода будет чередоваться с теплой.

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