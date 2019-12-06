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Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В пятницу, 6 декабря, в Москве ожидается облачная погода и температура до плюс 2 градусов, по области — до плюс 3. Местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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На дорогах ожидается гололедица, передает «РИА Новости».

Атмосферное давление будет низким — 738 мм ртутного столба при норме в 746 мм. По данным Гидрометцентра, скорость ветра составит 5—10 м/с. Направление ветра западное и юго-западное, отмечает RT.

5 декабря портал Gismeteo опубликовал прогноз, согласно которому в новогоднюю ночь температура воздуха в столичном регионе может опуститься до минус 34 градусов.Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскритиковал этот прогноз. По его словам, научными методами погоду можно предсказать не более чем на 5-6 дней, остальное относится к «оккультизму и шаманизму».

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