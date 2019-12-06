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Вильфанд назвал шаманизмом прогноз об аномальных морозах на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд подверг критике информацию об аномальном морозе в новогоднюю ночь в Москве. По словам синоптика, погода, описанная на портале Gismeteo за месяц до ее наступления, скорее является оккультизмом и шаманизмом, чем наукой.

«Если люди могут прогнозировать страшные и экстремальные события, это значит, во-первых, что они хотят показать и продемонстрировать себя. Еще вполне возможно, что они связаны с астрологией, с космологией или с шаманизмом», — сказал он, иронично заметив, что подобным даром не обладает.

Специалист пояснил, что в настоящее время максимальный срок прогнозирования — это пять-шесть дней. Он предположил, что через пару лет удастся довести этот период до семи дней, передает ТАСС. При этом и.о. Гидрометцентра России особо подчеркнул, что 5 декабря дать прогноз на новогоднюю ночь невозможно.

С оценкой Вильфанда согласны и другие специалисты. Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал 40-градусный мороз в Москве на Новый год «бредом». По его словам, погода в праздничную ночь будет зимней и очень мягкой.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова также опровергла данные о возможной аномалии. «Никакие модели не подтверждают развитие такого процесса, чтобы новогодняя ночь была столь холодной», — сказала она.

В четверг портал Gismeteo опубликовал прогноз, согласно которому в столичном регионе температура воздуха в праздничную ночь будет на уровне 34 градусов мороза. Резкое похолодание, по данным портала, может начаться с 27 декабря.

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