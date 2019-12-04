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Вильфанд пообещал россиянам зиму с переменчивым характером

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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На протяжении зимы в России холодная погода будет чередоваться с теплой. В целом температура будет около или выше нормы. Об этом ТАСС сообщил в среду, 4 декабря, и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, зима ожидается переменчивая и декабрь станет хорошим тому подтверждением. В первые зимние дни погода будет «климатически правильной», когда ночью столбики термометров опускаются до 4–6 градусов мороза, по области — до 8–9 градусов. Дневные температуры — отрицательные.

«Но во второй половине недели опять повышение температуры, оттепель, а затем, на следующей неделе, очередное понижение температуры прогнозируется. И вот такие чередования холодной и теплой погоды будут типичными для декабря и зимы в целом», — отметил Вильфанд.

Ранее 4 декабря синоптики объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень опасности из-за метели, гололедицы и ветра с порывами до 17 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

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