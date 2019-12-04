«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Москве в среду

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень опасности на среду, 4 декабря, из-за метели, гололедицы и ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем в Москве ожидается от 1 до 3 градусов мороза, ночью температура сохранится на том же уровне. В Подмосковье температура будет колебаться от нуля до 5 градусов мороза.

Синоптики прогнозируют в среду снег, местами метель, гололед и гололедицу. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 12–17 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

2 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в начале декабря в Москве и Подмосковье ожидается теплая облачная погода с плюсовыми показателями.