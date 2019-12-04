Прямой эфир

Вильфанд рассказал о резких скачках температуры в декабре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Декабрь на территории европейской части России, а также Приволжского округа и Урала ожидается теплее обычного, но будет сопровождаться периодами серьезного похолодания и резкого потепления. Об этом «Российской газете» рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, похожую ситуацию сейчас можно наблюдать в Сибири. Так, в центре Красноярского края наблюдаются супернизкие температуры — 44–46 градусов ниже нуля, а на юге Западной Сибири — минус 25 градусов. Все это ниже нормы на 12–14 градусов, однако уже к концу рабочей недели температура повысится.

Исправить с помощью зонда: точность прогнозов погоды вырастет вдвое
Новую систему уже внедряет Росгидромет

«И в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях начнется оттепель. А в центре Красноярского края температура уже превысит норму на те же 12–14 градусов. Минимальные температуры составят минус 20, максимальные — минус 5–10 градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!», — цитирует синоптика издание.

Вильфанд отметил, что в центральных областях зима пока делает робкие попытки утвердиться в своих правах, однако отметил небольшой слой снега, который покрыл землю в последние дни и ожидается в среду, 4 декабря. Правда долго он не продержится — 5 декабря начнется оттепель, и до конца недели температура днем будет выше нуля, из-за чего большая часть снега растает. Новые заморозки ожидают Москву в середине следующей недели.

2 декабря главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Москве и Московской области ожидаются слабый мороз и небольшой снег. Исходя из климатического анализа, в ночь на 1 января должно быть примерно минус 7...9 градусов, а дневная температура в первый день нового года составит 3–5 градусов ниже ноля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичам посоветовали повременить с поездками на машинах
Циклон принес сильный снег и похолодание на восток Хабаровского края

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019