Вильфанд рассказал о резких скачках температуры в декабре

Декабрь на территории европейской части России, а также Приволжского округа и Урала ожидается теплее обычного, но будет сопровождаться периодами серьезного похолодания и резкого потепления. Об этом «Российской газете» рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, похожую ситуацию сейчас можно наблюдать в Сибири. Так, в центре Красноярского края наблюдаются супернизкие температуры — 44–46 градусов ниже нуля, а на юге Западной Сибири — минус 25 градусов. Все это ниже нормы на 12–14 градусов, однако уже к концу рабочей недели температура повысится.

«И в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях начнется оттепель. А в центре Красноярского края температура уже превысит норму на те же 12–14 градусов. Минимальные температуры составят минус 20, максимальные — минус 5–10 градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!», — цитирует синоптика издание.

Вильфанд отметил, что в центральных областях зима пока делает робкие попытки утвердиться в своих правах, однако отметил небольшой слой снега, который покрыл землю в последние дни и ожидается в среду, 4 декабря. Правда долго он не продержится — 5 декабря начнется оттепель, и до конца недели температура днем будет выше нуля, из-за чего большая часть снега растает. Новые заморозки ожидают Москву в середине следующей недели.

2 декабря главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Москве и Московской области ожидаются слабый мороз и небольшой снег. Исходя из климатического анализа, в ночь на 1 января должно быть примерно минус 7...9 градусов, а дневная температура в первый день нового года составит 3–5 градусов ниже ноля.